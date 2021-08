Le Bayern travaille sur le transfert de Matthias Ginter

Le Bayern Munich ne semble pas tout à fait avoir terminé son mercato. Un défenseur est souhaité et d'après Sky en Allemagne, la situation de Matthias Ginter (27 ans) intéresse beaucoup la direction bavaroise. Il faut dire que l'international arrive en fin de contrat dans un an.

Le capitaine de Gladbach n'a pas prolongé et le Borussia risque fort de perdre l'international libre dans un an. D'après le média, le Bayern aimerait le faire venir à partir de 2022 sans débourser la moindre indemnité mais des discussions sont d'ores et déjà menées et le transfert pourrait finalement être avancé à la fin de ce mercato.