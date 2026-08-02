FIFA : le nouveau message troublant d’Infantino

Gianni Infantino continue de faire parler de lui alors que la tempête autour de sa gouvernance à la FIFA ne retombe pas. Plus d’une semaine après la fin de la Coupe du Monde 2026, le président de l’instance mondiale a publié une vidéo sur son compte Instagram pour célébrer ce qu’il considère comme une immense réussite du tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Dans cette communication, l’Italo-Suisse a mis en avant l’impact positif du Mondial en occultant les nombreuses polémiques qui ont accompagné la compétition, notamment les critiques sur sa proximité avec Donald Trump et le projet controversé FIFA Forward Enterprise. « Nous avons fait le bonheur de millions de personnes à travers le monde », a-t-il déclaré, ajoutant que « le football et la Coupe du Monde ne sont pas qu’une simple compétition. Ils sont là pour unir le monde et, peut-être, pour le rendre un tout petit peu meilleur ». Infantino a ensuite poursuivi son message en affirmant que « cette Coupe du Monde a dépassé toutes les attentes. Le monde a déjà gagné, grâce à cette union que nous avons vécue cet été ».

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Le président de la FIFA a conclu cette séquence par une formule qui n’a pas manqué de provoquer de nombreuses réactions. « La définition officielle de la Fifa est la suivante : le fournisseur officiel de bonheur pour l’humanité », a lancé Gianni Infantino dans sa vidéo. Une déclaration qui intervient dans un contexte particulièrement tendu pour le dirigeant, dont l’avenir à la tête de l’institution est désormais questionné après la fronde internationale provoquée par son projet d’ouverture du capital commercial de la FIFA à des investisseurs privés. Sa communication a également été critiquée après l’utilisation de certaines images de la Coupe du Monde, notamment le carton rouge d’Enzo Fernandez en finale contre l’Espagne, alors que celui de Folarin Balogun face à la Bosnie en 8es de finale, annulé après l’intervention de Donald Trump auprès d’Infantino, n’apparaît pas dans le montage. Une nouvelle prise de parole qui alimente encore davantage les critiques autour du président de la FIFA.