PSG - Real Sociedad : Luis Enrique confirme la présence de Mbappé

Pas d’inquiétude chers supporters parisiens, Kylian Mbappé, touché à la cheville face à Brest il y a environ une semaine, sera bien là face à la Real Sociedad. C’est Luis Enrique qui l’a confirmé en conférence de presse ce mardi, à la veille du choc de huitièmes de finale face à l’équipe espagnole.

« Oui (il sera là). Quand une équipe a un joueur de la trempe de Kylian Mbappé, plus il joue et mieux c’est. C’est notre objectif, il aurait pu jouer il y a quatre jours si c’était une finale. Ce n’était pas le cas, il fallait le préserver. Il est à la disposition de l’entraîneur », a expliqué le coach parisien. S’il y avait besoin, Fabian Ruiz a aussi confirmé la présence de l’attaquant tricolore : « il a reçu un coup. Il s’est entraîné hier et ce matin, il allait parfaitement. Il est prêt pour jouer et je suis sûr qu’il va faire un grand match demain ».

