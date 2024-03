Ligue Europa : Benfica affiche ses craintes face à l’OM

Benfica-OM, voilà une affiche qui rappellera des souvenirs aux supporters olympiens nés avant 1980. Pas forcément de bons souvenirs d’ailleurs puisque le club portugais avait éliminé son adversaire en demi-finale de Ligue des Champions en 1990 au terme d’un match retour entaché de la fameuse Main de Vata. C’est presque devenu une expression tombée dans le langage commun à l’époque. Elle a surtout fait très mal aux Phocéens puisque ce but de la main inscrit dans les dernières minutes à Lisbonne a offert la qualification aux Aigles.

La suite après cette publicité

L’eau a coulé sous les ponts depuis. Il n’y a plus grand monde de présent dans chacune des institutions pour se souvenir. Les deux clubs se retrouveront en quarts de finale de Ligue Europa les 11 (à l’Estádio da Luz) et 18 avril (au Vélodrome) pour une double confrontation où les Lisboètes partiront avec un léger statut de favoris. Ils ont tout de même été sacrés champions du Portugal en mai dernier et descendent de la Ligue des Champions, là où l’OM s’est fait très peur en 8e de finale face à une équipe de Villarreal loin d’être géniale.

À lire

OM : Jean-Louis Gasset justifie le faible temps de jeu de Faris Moumbagna

Schmidt : «Nous savons que ce n’est pas facile de jouer au stade de Vélodrome»

Néanmoins, Roger Schmidt se méfie de cette logique sportive. Au lendemain de ce tirage au sort, l’entraîneur de Benfica n’a pas affiché un visage rassuré. «Il n’y a plus d’adversaires faciles quand on est en quarts de finale d’une compétition européenne. Marseille est un très bon club, expérimenté dans le football continental. On a eu l’expérience d’affronter Toulouse et on sait que les équipes françaises ont beaucoup d’individualités de qualité» a entamé l’entraîneur allemand de 57 ans avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

«Nous savons que ce n’est pas facile de jouer au stade de Vélodrome. En plus, nous devons jouer le match retour à Marseille. Nous avons besoin d’une performance dans notre stade. Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre les demi-finales. C’est notre nouvel objectif en Ligue Europa, être la meilleure équipe et battre Marseille. Ce n’est pas facile mais c’est ce que nous espérons.» Schmidt s’inquiète notamment de l’enchaînement des matchs puisque son équipe encore qualifiée en Coupe du Portugal. Il faut donc gérer les organismes sur trois tableaux.