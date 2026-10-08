Toni Kroos veut reprendre du service

Retraité des terrains depuis 2024, Toni Kroos prépare désormais la suite de son aventure dans le football. À 36 ans, l’ancien milieu du Real Madrid souhaite, en effet, devenir entraîneur et a entamé les démarches auprès de la Fédération espagnole afin d’intégrer une formation destinée aux anciens joueurs professionnels.

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L’Allemand dispose déjà d’un diplôme lui permettant d’exercer jusqu’au troisième niveau, mais il lui manque encore la licence nécessaire pour prendre les commandes d’une équipe de première division. Kroos vise ainsi la formation prévue lors de la saison 2027-2028, qui doit lui permettre d’obtenir la licence A UEFA et de poursuivre son apprentissage vers le très haut niveau.