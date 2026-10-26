Ligue 1 : le match Nice-Rennes également décalé

Nouveau report à signaler. Comme prévu, la 8e journée de Ligue 1 est marquée par les fortes mobilisations en France. Et après le derby breton entre Lorient et Brest, c’est au tour de la rencontre Nice-Rennes d’être décalée.

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À la demande de la Préfecture des Alpes-Maritimes, la rencontre OGC Nice – Stade Rennais FC, comptant pour la 9ème journée de Ligue 1 McDonald’s et initialement programmée le samedi 31 octobre à 17h15, est avancée au vendredi 30 octobre à 19h00 sur Ligue 1+. https://t.co/6rBVZUcsh3 — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) October 26, 2026

«À la demande de la Préfecture des Alpes-Maritimes, la rencontre OGC Nice – Stade Rennais FC, comptant pour la 9ème journée de Ligue 1 McDonald’s et initialement programmée le samedi 31 octobre à 17h15, est avancée au vendredi 30 octobre à 19h00 sur Ligue 1+», indique le communiqué publié par la LFP.