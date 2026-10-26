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Officiel Ligue 1

Ligue 1 : le match Nice-Rennes également décalé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Allianz Riviera @Maxppp
Nice Rennes
winamax
1 2.60 N 3.70 2 2.25 1er pari remboursé

Nouveau report à signaler. Comme prévu, la 8e journée de Ligue 1 est marquée par les fortes mobilisations en France. Et après le derby breton entre Lorient et Brest, c’est au tour de la rencontre Nice-Rennes d’être décalée.

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«À la demande de la Préfecture des Alpes-Maritimes, la rencontre OGC Nice – Stade Rennais FC, comptant pour la 9ème journée de Ligue 1 McDonald’s et initialement programmée le samedi 31 octobre à 17h15, est avancée au vendredi 30 octobre à 19h00 sur Ligue 1+», indique le communiqué publié par la LFP.

Pub. le - MAJ le
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