CdM 2026 : le discours émouvant du héros Vozinha après la qualification en 16es

À 40 ans, le gardien Vozinha s’est imposé comme l’une des révélations de cette Coupe du Monde 2026, enchaînant les prestations marquantes avec le Cap-Vert. Déjà remarqué face à l’Espagne, où il avait multiplié les arrêts pour repousser les offensives de la Roja, il a confirmé son excellent niveau lors du dernier match de groupe contre l’Arabie saoudite, conclu sans encaisser de but. Une solidité qui a largement contribué à la qualification historique du Cap-Vert pour les seizièmes de finale, où la sélection a terminé deuxième de son groupe devant l’Uruguay et l’Arabie saoudite, avec seulement deux buts concédés en trois rencontres. Une performance d’autant plus remarquable pour une petite nation, qui s’apprête désormais à défier l’Argentine au tour suivant. Si le défi s’annonce immense et pourrait marquer la fin du parcours cap-verdien, cette qualification reste déjà historique pour le pays. Une fierté que Vozinha a exprimée en zone mixte après la rencontre, saluant le parcours de son équipe et la capacité du groupe à rivaliser à ce niveau malgré son statut.

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« Nous sommes très heureux. C’est une grande fierté pour nous, car nous savons que nous venons d’un petit pays. Mais nous savions que nous venions ici pour nous battre, et qu’il y a beaucoup de qualités dans notre équipe nationale. Peut-être que beaucoup d’entre vous pensent que les joueurs capverdiens ne sont pas assez bons, mais nous sommes venus ici pour parler sur le terrain, pour montrer nos qualités et montrer que nous sommes là pour rivaliser. Et que nos joueurs peuvent évoluer partout, dans les grandes compétitions et les grands championnats. Je pense que nous aimons notre pays et que nous avons tant de passion. Nous avons grandi dans des conditions très difficiles. Nos grands-parents, nos parents se sont beaucoup sacrifiés pour nous éduquer. Et nous avons appris à apprécier les choses à leur juste valeur. Je pense que nous montrons la résilience des Capverdiens, nous montrons la passion que nous avons pour notre pays, et nous montrons également que nous sommes ici pour représenter non seulement les joueurs, mais tous les Cap-Verdiens à travers le monde. Nous sommes petits, mais nous avons un grand cœur, et nous sommes des battants », a exprimé Vozinha en zone mixte, dans un discours rempli d’émotion.