La sortie médiatique assez surprenante d’Hugo Ekitike sur l’OM

C’est une superbe soirée de football qui attend les supporters de l’OM mercredi soir. Les troupes de Roberto De Zerbi vont ainsi accueillir Liverpool au Vélodrome pour ce match de la 7e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un match très important pour les deux équipes, avec des Reds qui sont dans la course pour le top 8, et des Phocéens qui peuvent assurer leur présence pour les barrages avec un bon résultat. Et surtout, une sacrée affiche !

Même s’il est vrai que les deux équipes ne sont pas forcément à leur meilleur niveau en ce moment. En Angleterre, Arne Slot continue ainsi d’être critiqué, et son équipe est sur une série de quatre matchs nuls en championnat, sans avoir affronté de cadors si on enlève ce match contre Arsenal. L’Olympique de Marseille est aussi assez irrégulier ces derniers temps, avec deux victoires sur ses cinq derniers matchs de Ligue 1.

Ekitike apprécie l’OM

Pour Hugo Ekitike, ce sera l’occasion de revenir en France, lui qui réalise une saison convaincante du côté de la Mersey et a un rôle plus important que celui qui lui semblait destiné au départ. Il a déjà inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en 19 rencontres de championnat (14 en tant que titulaire), et sera un des principaux dangers auxquels devra faire face l’OM mercredi. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain s’est d’ailleurs exprimé sur ce duel à venir.

« L’OM ? Je suis excité de jouer ce match. Marseille, c’est un club que je regarde depuis petit… avec Paris. J’adore le Vélodrome. C’est un magnifique stade avec des supporters de fou. Je pense qu’ils vont bien m’accueillir. Je n’ai aucune haine. J’ai toujours aimé Marseille », a ainsi indiqué l’attaquant tricolore à Canal+. Des propos qui risquent d’en surprendre plus d’un, à Marseille, mais aussi à Paris !