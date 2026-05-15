CdM 2026 : la liste de la Tunisie avec le jeune Khalil Ayari du PSG

Les listes de joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026 défilent de plus en plus et cette fois, c’est au tour de la Tunisie de dévoiler sa liste. Le séléctionneur Sabri Lamouchi a décidé de faire plusieurs choix forts et notamment de convoquer le tout jeune Khalil Ayari du PSG. Le jeune attaquant tunisien, qui évolue avec la réserve parisienne même s’il s’entraîne parfois avec le groupe pro, va donc découvrir la Coupe du Monde.

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Pour le reste, aucune réelle surprise avec notamment la présence d’Ali Abdi (Nice) ou encore Hannibal Mejbri (Burnley) ou encore Elias Achouri (Copenhague) et Montassar Talbi (Lorient). Pour rappel, la Tunisie affrontera le Japon, les Pays-Bas et la Suède au Mondial.