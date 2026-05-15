Menu Rechercher
Commenter 25
CDM

CdM 2026 : la liste de la Tunisie avec le jeune Khalil Ayari du PSG

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Khalil Ayari @Maxppp

Les listes de joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026 défilent de plus en plus et cette fois, c’est au tour de la Tunisie de dévoiler sa liste. Le séléctionneur Sabri Lamouchi a décidé de faire plusieurs choix forts et notamment de convoquer le tout jeune Khalil Ayari du PSG. Le jeune attaquant tunisien, qui évolue avec la réserve parisienne même s’il s’entraîne parfois avec le groupe pro, va donc découvrir la Coupe du Monde.

La suite après cette publicité
🏆 Actu Foot Afrique
🚨 OFFICIEL : LA LISTE DE LA TUNISIE POUR LA COUPE DU MONDE 2026 ! 🇹🇳🦅🏆
Voir sur X

Pour le reste, aucune réelle surprise avec notamment la présence d’Ali Abdi (Nice) ou encore Hannibal Mejbri (Burnley) ou encore Elias Achouri (Copenhague) et Montassar Talbi (Lorient). Pour rappel, la Tunisie affrontera le Japon, les Pays-Bas et la Suède au Mondial.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (25)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Tunisie
PSG
Khalil Ayari

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Tunisie Flag Tunisie
PSG Logo Paris Saint-Germain
Khalil Ayari Khalil Ayari
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier