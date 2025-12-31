Passé par l’OM mais lancé à Leipzig, qui est Samba Konaté, le crack de 16 ans regretté par Pablo Longoria ?

«On veut retenir les talents locaux, ça m’a fait mal au coeur de voir Konaté débuter avec Leipzig. On ne peut pas se permettre qu’un joueur passé par le club fasse sa première apparition avec Leipzig à 16 ans.» Tout le monde ne savait probablement pas de qui parlait Pablo Longoria lorsqu’il évoquait son désir de maintenir la formation au coeur du projet marseillais dans son bilan de mi-saison. Il ne faisait évidemment pas allusion à Ibrahima Konaté malgré son passage chez les Bullen, mais bien à Samba Konaté.

Âgé de 16 ans, cet attaquant né au Havre a suivi un itinéraire peu commun avant de disputer son premier match de Bundesliga début décembre face à Francfort (victoire 6-0 de Leipzig). À peine six mois plus tôt, Konaté arpentait encore les pelouses du Championnat d’U17 National, où ses performances sous le maillot du Nice Cavigal ont éveillé l’intérêt du Barça, du Bayern Munich ou encore du PSG l’été dernier. Ses 20 buts en championnat lui ont également ouvert les portes de l’équipe de France U16 en mai (un phénomène rarissime pour un joueur évoluant dans un club amateur), une première dans l’histoire de la formation niçoise.

Le PSG a tenté de le recruter

Concernant Pablo Longoria, ses regrets tiennent surtout au fait que le joueur évoluait encore à l’OM six mois avant sa soudaine explosion. Arrivé à Marseille en juillet 2023 après avoir écumé la région toulonnaise et connu une parenthèse d’un an au centre de formation du HAC, Konaté avait finalement fait ses valises en décembre de cette même année. À cette période, la politique du club n’était pas alignée avec la vision de son entourage, et les circonstances ne permettaient pas d’envisager une montée rapide chez les pros. Il n’avait pas eu peur de descendre d’un échelon en rejoignant l’ASPTT Marseille en pleine saison, puis le Nice Cavigal. Le temps lui a donné raison avec cette signature à Leipzig cet été, son dixième club.

L’intérêt de plusieurs poids lourds européens aurait pu lui faire perdre la tête, mais la raison a pris le pas sur les sentiments. Avec un contrat pro à la clé, conjugué à cette perspective d’intégrer le groupe rapidement (il n’y a pas de réserve à Leipzig, et la passerelle entre les U19 et le groupe pro est courante), le choix s’est vite imposé comme une évidence. La preuve en est aujourd’hui : ses performances ont vite frappé à l’oreille de l’entraîneur Ole Werner, qui l’a convoqué lors des trois derniers matchs.

Longiligne (il culmine déjà à 1m90) et rapide, il est aussi à la fois très mobile et puissant, ce que ne dit pas sa silhouette fluette à première vue. S’il fallait lui trouver un équivalent par le profil, Hugo Ekitike serait peut-être celui qui s’en rapproche le plus, toutes proportions gardées. En termes de précocité, Konaté fait mieux en revanche. En entrant en jeu face à Francfort ce mois-ci en Bundesliga, l’attaquant de 16 ans est devenu le deuxième joueur français de la génération 2009 à effectuer ses débuts en professionnel, juste derrière l’Amiénois Aly Traoré, entré face au Mans FC la veille. Plusieurs suiveurs avisés du foot de jeunes s’accordent à dire que Konaté pourrait être le prochain Français à exploser à Leipzig. Il y a en tout cas toutes les raisons pour le croire.