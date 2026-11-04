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CAF Awards 2026 : les dix nommés pour le titre de meilleur coach africain

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Regragui et Thiaw @Maxppp

Après avoir dévoilé les dix prétendants au trophée de meilleur jeune joueur africain, la Confédération africaine de football poursuit ses annonces pour les CAF Awards 2026. Cette fois, ce sont les entraîneurs qui sont à l’honneur, avec une liste de dix techniciens en lice pour le titre de meilleur coach de l’année. Parmi eux, plusieurs noms bien connus du football africain, à commencer par Walid Regragui, ancien sélectionneur du Maroc, mais aussi Mohamed Ouahbi, qui lui a succédé à la tête des Lions de l’Atlas. Le Sénégalais Pape Thiaw figure également parmi les candidats, tout comme Sébastien Desabre, sélectionneur de la République démocratique du Congo.

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𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗬𝗲𝗮𝗿 (𝗠𝗲𝗻) - 𝗡𝗼𝗺𝗶𝗻𝗲𝗲𝘀

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La concurrence s’annonce particulièrement relevée puisque la liste comprend également Lamine N’Diaye (USM Alger), Pedro Leitão Brito, dit « Bubista » (Cap-Vert), Hossam Hassan (Égypte), Moatamed Gamal (Zamalek), Alexandre Santos (AS FAR) et Miguel Cardoso (Mamelodi Sundowns). Dix entraîneurs aux parcours et aux profils variés, entre sélectionneurs nationaux et techniciens de clubs, qui tenteront de décrocher cette distinction.

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