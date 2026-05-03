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Premier League

Arsenal : Mikel Arteta lance le choc face à l’Atlético

Par Tom Courel
1 min.
Mikel Arteta @Maxppp

Arsenal n’a pas tremblé hier. En effet, les Gunners ont compté sur leurs attaquants pour s’imposer face à Fulham en Premier League (3-0). Mikel Arteta, parfois critiqué suite aux prestations limitées de ses hommes, était très fier d’eux après la rencontre. Et si cette victoire permet aux Londoniens de rester à la lutte avec Manchester City dans le haut du podium, certains avaient l’esprit ailleurs.

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En conférence de presse, le technicien espagnol a été questionné sur le match de mardi prochain face à l’Atlético de Madrid en C1 (21h00)… et il semble prêt. « Je suis très heureux de la performance de l’équipe. Nous savions à quel point ce serait difficile, surtout après être rentrés si tard de Madrid… mais nous avons parlé de faim et aujourd’hui c’était un match crucial. Nous voulons l’utiliser comme un élan et une certaine conviction en vue de mardi » a-t-il indiqué aux médias.

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