Le Barça prend une grande décision dans le dossier Julián Álvarez

Le FC Barcelone a posé ses conditions dans le dossier Julián Álvarez. À la recherche d’un nouveau buteur pour la saison prochaine, le club catalan suit de près l’attaquant argentin de 26 ans, tout en gardant également João Pedro dans ses options prioritaires. Mais en interne, la direction catalane a déjà tranché : elle ne participera pas à une surenchère sur ce dossier, malgré l’intérêt d’autres cadors européens.

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Les montants évoqués pour un éventuel transfert, pouvant dépasser les 140 millions d’euros, sont jugés beaucoup trop élevés par le Barça, qui refuse de s’aligner sur une telle bataille financière avec le Paris Saint-Germain ou des clubs de Premier League. Le club catalan préfère une approche plus mesurée sur le marché, dans un contexte où le futur successeur de Robert Lewandowski devient un enjeu majeur, tout en explorant des pistes plus abordables pour renforcer son attaque.