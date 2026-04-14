Juventus : Comolli fait le point sur le mercato et Vlahovic

C’est une fin de saison à suspense qui attend la Juventus Turin, actuellement 4e de Serie A, toujours en lice pour une place qualificative pour la Ligue des Champions. Mais à écouter l’administrateur délégué de la Vieille Dame, le Français, Damien Comolli, le mercato estival sera quoi qu’il arrive ambitieux. « Je pense que notre mercato sera ambitieux, quel que soit notre classement final : nous visons la quatrième place, mais nous pouvons faire mieux. Le classement de Serie A est tellement serré que nous nous concentrons sur nous-mêmes et sur les équipes qui nous précèdent et nous suivent : nous sommes très ambitieux pour les six derniers matchs. Nous savons que la Juventus attire beaucoup de joueurs, et ceux avec qui nous discutons ne se contentent pas de dire qu’ils sont intéressés par la Juventus, ils veulent vraiment y jouer, sans savoir si nous serons en Ligue des Champions ou en Ligue Europa la saison prochaine. Financièrement, la Ligue des Champions est bien plus avantageuse que la Ligue Europa, mais en termes d’ambition, peu importe la compétition européenne : nous serons très ambitieux pour construire une équipe qui connaîtra le succès à l’avenir », a-t-il déclaré, en marge de la séance d’entraînement ouverte à tous de la Juventus.

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Il a aussi évoqué le cas de Dusan Vlahovic, l’attaquant serbe, qui arrive en fin de contrat en juin. « Je maintiens ce que j’ai dit dès le début au sujet de Dusan. J’ai dit que nous en reparlerions à la fin de la saison. Je l’ai répété dès le départ, alors n’attendez rien d’ici là. Il reste six semaines, et je sais que Marco Ottolini a été en contact avec Dusan, mais il ne faut rien espérer avant la fin de la saison. Nous espérons avoir de bonnes nouvelles concernant la prolongation de contrat d’autres joueurs prochainement. » Alors qu’il semblait sur le départ, l’attaquant serbe de 26 ans pourrait finalement prolonger pour une courte durée avec le club turinois.