Le Barça fait le forcing pour César Azpilicueta et Marcos Alonso

«Nous avons progressé grâce à de nouvelles recrues comme Lewandowski, Christensen, Kessie, Kounde et Raphinha et il y en a probablement encore d'autres à venir», assurait, vendredi soir, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, présent devant les médias lors de la tournée estivale des Blaugranas aux États-Unis. Et il se pourrait bien que les nouveaux renforts des Blaugranas se nomment César Azpilicueta et Marcos Alonso. Bloqués par Chelsea malgré des négociations avancées, les deux joueurs du club londonien devraient malgré tout rejoindre la Catalogne dans les prochains jours.

Dans cette optique, SPORT indique, ce samedi, que Xavi a assuré aux deux défenseurs des Blues que le Barça ferait tout son possible pour les récupérer. Si un accord économique est proche d'être trouvé pour eux, le média espagnol précise tout de même que Chelsea souhaite, en amont, se renforcer avant d'envisager ces deux départs. En contact permanent avec les joueurs pour les rassurer, le technicien catalan espère lui que tout sera bientôt bouclé. Son idée ? Intégrer César Azpilicueta et Marcos Alonso dans le groupe barcelonais pour le trophée Gamper, prévu le week-end prochain.