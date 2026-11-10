Les Bleus réagissent à la candidature de Teddy Riner, l’Espagne s’inquiète pour Lamine Yamal

La question politique du jour

Lors du rassemblement des Bleus, les joueurs ont été interrogés sur l’actualité de la journée de lundi, à savoir la candidature à la présidence de la République de Teddy Riner. Le judoka multiple médaillé olympique a pris tout le monde de court, y compris les joueurs, dont Ibrahima Konaté. « On m’a posé la même question tout à l’heure, je n’ai rien vu, donc je ne sais pas du tout. J’ai vu une image de lui en costard, mais je n’avais pas eu le temps de regarder. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas te donner mon avis sur ça », a expliqué le défenseur des Bleus, avant de donner un avis beaucoup plus détaillé sur l’engagement des sportifs en politique : « Je sais que ça fait plaisir à certains et ça ne fait pas plaisir à d’autres, mais il faut prendre en considération que chaque sportif a une voix, chaque sportif est un citoyen. Maintenant que l’on donne notre avis, c’est vrai qu’on est dans une situation, on est un peu privilégié où ça nous touche de loin. On s’est retrouvé dans cette situation en tant que footballeur, à travers le travail aussi, à travers un peu de chance. Et si on enlève le facteur chance, il se peut qu’on soit à la place de nos frères ou de nos amis qui ne vivent pas ce qu’on vit au quotidien. Donc, on se met à leur place et il y a des situations qui sont très très difficiles à vivre au quotidien. Donc, je pense que c’est pour ça que notre voix est importante ». Pablo Pagis, petit nouveau en Bleu, a, lui aussi, été interrogé sur le sujet : « Je ne m’intéresse pas à la politique, je me concentre sur le football. Je pense que j’ai déjà suffisamment à penser pour cette semaine ». En attendant la réaction de Kylian Mbappé…

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L’Espagne préfère être prudente avec Lamine Yamal

Cap sur l’Espagne, où la presse espagnole s’inquiète gentiment pour Lamine Yamal. Le journal Sport veut faire attention à son prodige, qui ne disputera qu’une rencontre sur cette trêve internationale en raison d’un petit pépin au genou. Il sera de retour pour le second match contre l’Angleterre, rien de bien méchant, mais de quoi inquiéter suffisamment les médias catalans. Il a besoin de repos sup­plé­men­taire, car il a dis­puté les 16 matches offi­ciels du Barça, tous en tant que titu­laire, et accu­mule trop de minutes. « Il a été confirmé que Lamine Yamal n’avait rien d’impor­tant, mais la plus grande pru­dence a été choi­sie et, avec les res­pon­sables de l’équipe natio­nale espa­gnole, la déci­sion a été prise de ne pas rejoindre le camp d’entraînement pour le moment », explique le journal Sport.

Luis Rubiales se fait clasher

Quelques nouvelles d’un dirigeant espagnol qui avait fait polémique il y a trois ans, Luis Rubiales. L’ex-président de la fédération espagnole avait été condamné pour agressions sexuelles sur la joueuse Jennifer Hermoso pour un baiser forcé. Mais sa suspension arrive déjà à terme le 17 novembre et The Athletic se questionne sur son avenir. Son image étant tellement dégradée, le média anglais a beaucoup de mal à y croire et se permet même de le chambrer sur sa crypto monnaie qui n’a connu aucun succès. « Même si Rubiales souhaitait revenir travailler dans le milieu du cricket espagnol, peu d’opportunités de haut niveau s’offriraient probablement à lui, étant donné que sa cote a chuté aussi brutalement que celle de son jeton crypto », peut-on lire dans l’article de The Athletic.