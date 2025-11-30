Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Brest : le but complètement fou de Hugo Magnetti contre Strasbourg

Par Samuel Zemour
1 min.
Hugo Magnetti (Brest) @Maxppp
Strasbourg 1-2 Brest

A-t-on déjà assisté au but de l’année en Ligue 1 ? Ce dimanche, le Stade Brestois 29 se déplaçait sur la pelouse de Strasbourg pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Malmené après avoir concédé l’ouverture du score en première période, les Brestois ont égalisé par la suite, avant de prendre l’avantage grâce à Hugo Magnetti (27 ans) et avec la manière.

La suite après cette publicité
L1+
Arrêtez-tout ce que vous êtes en train de faire.

📂 👉 𝗟𝗲 𝗯𝘂𝘁 𝗱𝗲 𝗹'𝗮𝗻𝗻𝗲́𝗲, signé Hugo Magnetti. 💫

#RCSASB29
Voir sur X

Quelques minutes avant la fin du match, Mama Baldé s’arrachait sur le côté droit avant de centrer en retrait. Le ballon roulait et arrivait jusqu’à Magnetti à 30 mètres. Seul, sa tentative du pied droit à pleine puissance terminait en plein dans la lucarne droite de Penders. Un véritable bijou permettant aux Brestois d’aller chercher la victoire en Alsace.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Brest
Hugo Magnetti

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Brest Logo Brest
Hugo Magnetti Hugo Magnetti
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier