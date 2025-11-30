Brest : le but complètement fou de Hugo Magnetti contre Strasbourg

A-t-on déjà assisté au but de l’année en Ligue 1 ? Ce dimanche, le Stade Brestois 29 se déplaçait sur la pelouse de Strasbourg pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Malmené après avoir concédé l’ouverture du score en première période, les Brestois ont égalisé par la suite, avant de prendre l’avantage grâce à Hugo Magnetti (27 ans) et avec la manière.

Quelques minutes avant la fin du match, Mama Baldé s’arrachait sur le côté droit avant de centrer en retrait. Le ballon roulait et arrivait jusqu’à Magnetti à 30 mètres. Seul, sa tentative du pied droit à pleine puissance terminait en plein dans la lucarne droite de Penders. Un véritable bijou permettant aux Brestois d’aller chercher la victoire en Alsace.