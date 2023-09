OM : Gennaro Gattuso déjà impressionné par le Vélodrome

La suite après cette publicité

Durant sa conférence de presse de présentation en tant que nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille aux côtés de son président Pablo Longoria, le coach italien Gennaro n’a pas hésité à dévoiler son admiration pour son nouvel antre, l’Orange Vélodrome. Le coach de 45 ans compare notamment le stade du Boulevard Michelet à celui qu’il avait connu durant son passage au Napoli, le Diego Armando Maradona, entre décembre 2019 et juin 2021.

«C’est simple. Le Vélodrome, c’est l’un des rares stades comparables à ceux de l’Amérique du Sud. J’ai joué une fois. C’est une atmosphère qui te donne la chair de poule. Et il faut qu’on essaye de se pousser vers le haut au maximum. Le club, j’en ai des souvenirs. Je me souviens de Bernard Tapie président. C’est un club avec de grands joueurs, de grands matches et de grandes rivalités. (…) L’OM a une belle histoire. On m’avait dit que pour venir ici, il fallait les épaules larges. Il y a une ambiance folle. Naples et Marseille se ressemblent un peu. Donc je connais un peu.»

Suivez le match ASM - OM sur CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.