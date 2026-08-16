Amical : avant d’affronter l’OM, Strasbourg s’impose aux tirs au but contre Newcastle

À six jours du coup d’envoi de la Ligue 1, où il affrontera l’OM au Vélodrome, le Racing Club de Strasbourg a accroché Newcastle (1-1), ce dimanche, pour son dernier amical de pré-saison, à St-James Park’. Malgré l’ouverture du score de William Osula (38e), les Strasbourgeois sont revenus au score en seconde période avec Gessime Yassine (69e). Les coéquipiers de Sébastien Nanasi se sont finalement imposés aux tirs au but (2-3).

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Alors que les Alsaciens connaissent une intersaison mouvementée avec le départ de plusieurs cadres, et des joueurs convoités comme Diego Moreira et Samir El Mourabet, comme nous vous l’avons révélé, le RCSA n’a pas complètement rassuré dans le jeu proposé par son nouveau coach, Hugo Oliveira. En effet, le club strasbourgeois n’a pas gagné la moindre rencontre cet été, enchaînant même quatre défaites d’affilée avant la victoire de ce dimanche face aux Magpies.