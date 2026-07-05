Coupe du Monde 2026, Portugal : Cristiano Ronaldo sort la sulfateuse et répond aux critiques

S’il ne rassure pas, le Portugal est bien au rendez-vous des 1/8es de finale de cette Coupe du Monde. Longtemps malmenée par la Croatie lors du tour précédent, la Seleçao s’en est une nouvelle fois remise à Cristiano Ronaldo. Dos au mur après l’ouverture du score de la Croatie, la star d’Al-Nassr permettait aux siens de recoller au score, sur penalty, marquant par la même occasion son premier but dans une phase à élimination directe de Coupe du Monde. Les Portugais l’avaient ensuite emporté dans le temps additionnel sur une tête de Gonçalo Ramos (2-1).

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À présent, c’est l’Espagne qui va se dresser sur le chemin des hommes de Roberto Martínez, lundi à 21h. Un remake de la dernière finale de la Ligue des Nations qui s’annonce électrique et qui pourrait être la dernière de l’immense carrière de Cristiano Ronaldo dans le tournoi intercontinental. Le quintuple Ballon d’Or a en effet confié ce dimanche que cette Coupe du Monde 2026 sera bel et bien sa dernière sous le maillot de la Seleçao. « Mais j’espère que ce ne sera pas mon dernier match et que tu pourras continuer à me tuer », soulignait-il en conférence de presse.

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CR7 répond à ses détracteurs

Durant ce point devant les médias, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise en a profité pour évoquer les critiques à son égard. Adulé au pays, l’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid est critiqué depuis quelques mois pour son rendement, certains allant même jusqu’à le qualifier de « poids » pour cette équipe. « Ça ne vaut pas la peine de prêter attention à toutes les opinions, je ne les laisse pas m’affecter, les supporters sont toujours à mes côtés, le reste est nul. Je ne manque de rien, la vie a été très généreuse avec moi, sur le plan personnel, je ne serai plus Cristiano que je gagne la Coupe du Monde ou non. Une seule équipe gagnera. Nous devons penser à demain et réfléchir chaque jour. Je ne me laisserai pas emporter par les critiques qu’on me fait constamment. »

« Le jour viendra, je vais être honnête, Cristiano partira d’ici la conscience tranquille, le football m’a donné tout ce que je voulais. Je n’ai pas joué autant d’années par nécessité, c’est par passion, je joue parce que j’aime jouer au football. Je serai heureux de toute façon. Je ne me sens pas obligé de gagner. Que ce soit ce que Dieu veut. Je ne suis pas si mal. J’ai marqué trois buts, certains en ont marqué plus, mais je suis content. Plus vous êtes préparé, mieux, vous survivrez à une longue carrière de footballeur : si vous suivez les critiques, vous êtes perdu, certaines sont constructives et d’autres essaient de vous tuer », a-t-il lâché dans une longue diatribe auprès des journalistes. Les yeux de Cristiano Ronaldo et du Portugal sont désormais tournés vers Dallas, et ce 1/8e de finale contre la Roja, avec l’objectif de se rapprocher d’un premier sacre international.