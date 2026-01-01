Menu Rechercher
PSG : le record fou de Vitinha sur l’année 2025

Par Valentin Feuillette
1 min.
João Neves et Vitinha @Maxppp

Avec 72 matchs disputés en 2025, le milieu portugais du PSG, Vitinha, est le joueur de champ le plus utilisé de l’année, selon un classement de Prime Video Sport. Le Parisien a manqué seulement cinq rencontres, dont trois en Ligue 1 et deux en Coupe de France, ce qui lui donne une moyenne d’un match tous les cinq jours.

Vitinha partage cette statistique avec Vangelis Pavlidis, attaquant du Benfica Lisbonne. Deux de ses coéquipiers parisiens figurent également dans le top : Bradley Barcola et Gonçalo Ramos, chacun ayant participé à 69 rencontres cette année. Décidemment le PSG aura raflé plusieurs records jusqu’au dernier jour de l’année 2025, tout bonnement historique.

Pub. le - MAJ le
