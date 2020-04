Manchester United abandonne le rêve Harry Kane

Les bookmakers anglais sont prêts pour ce qu'ils espèrent le plus gros transfert inter-club anglais de l'histoire. En effet depuis quelques jours, les rumeurs d'une offre de Manchester United pour Harry Kane fleurissent, d'autant que le capitaine de Tottenham semble prêt à se diriger vers un départ. Tottenham n'a aucune envie de vendre son meilleur joueur à un club rival et demandera un prix volontairement déraisonnable de 230 M€.

Cela n'a pas empêché la cote d'un transfert à MU d'exploser ces derniers jours, pour en faire l'immense favori devant le Real Madrid, un temps intéressé par l'international anglais de 26 ans. Mais le Guardian vient clairement calmer le jeu ce mardi. Pour le sérieux journal britannique, Manchester United a d'ores et déjà renoncé au dossier Kane.

Ne pas retarder l'éclosion définitive de Rashford et Greenwood

La raison ? Le coronavirus évidemment. Malgré une santé économique resplendissante qui le place régulièrement parmi les clubs les plus riches du monde, Manchester United ne pourra pas faire trop de folies cet été. Et entre Sancho et Kane, il semble que le premier sera la priorité. Et il coûtera déjà cher, aux alentours de 100 M€. Si le projet de base était apparemment bien de recruter les deux, MU fera finalement un choix.

Autre raisonnement qui justifie le renoncement à Kane, la volonté de ne pas retarder l'éclosion définitive de Marcus Rashford et celle programmée de Mason Greenwood, les deux pépites du centre de formation. Ces deux joueurs sont couvés par Ole Gunnar Solskjaer et ils pâtiraient forcément du recrutement d'un joueur du calibre de Kane. Manchester United semble donc décidé à laisser Tottenham tranquille.