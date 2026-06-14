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Coupe du Monde

CdM 2026 : le troll somptueux de la marque Levi’s à la FIFA

Par Valentin Feuillette
1 min.
Levi's Stadium @Maxppp

Sous l’effet des règles strictes de « clean stadium » imposées par la FIFA pour la Coupe du Monde 2026, le Levi’s Stadium de Santa Clara a dû temporairement effacer toute référence à son sponsor principal. Rebaptisé pour l’occasion San Francisco Bay Area Stadium, l’enceinte a vu son identité visuelle entièrement neutralisée : logos recouverts, signalétique modifiée et marques commerciales remplacées par des éléments neutres imposés par l’organisation. Parmi les changements les plus visibles, le célèbre logo rouge en forme d’arche de Levi’s a été dissimulé sous une bâche blanche, conformément aux exigences des droits marketing de la FIFA.

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Mais cette opération de camouflage a produit un effet inattendu : loin de faire disparaître la marque, elle l’a rendue encore plus reconnaissable. La silhouette emblématique du « batwing » de Levi’s est restée parfaitement identifiable, même sans logo ni couleur, suscitant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Ce qui devait être une neutralisation publicitaire s’est transformé en démonstration involontaire de la puissance du branding de Levi’s, illustrant à quel point certaines formes visuelles sont désormais ancrées dans la mémoire collective, au même titre que d’autres icônes mondiales comme le swoosh de Nike ou la bouteille de Coca-Cola.

Pub. le - MAJ le
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