Manchester City a fixé le prix de Bernardo Silva

Comme annoncé depuis plusieurs jours par l'ensemble des médias européens, Barcelone doit vendre afin de pouvoir enregistrer de nouveaux joueurs comme le Portugais Bernardo Silva. D'autant plus que Manchester City ne compte pas brader son génie lusitanien. Selon Mundo Deportivo, qui cite The Athletic, les Citizens réclameraient 100 millions d'euros pour libérer leur joueur très polyvalent capable de jouer sur une aile aussi bien qu'au centre du pré.

Malgré la volonté du joueur de 28 ans de rejoindre l'Espagne et le club catalan, Manchester City n'a pas besoin de vendre cet été. Il n'est donc aucunement question de faire un cadeau à Barcelone. Même si Bernardo Silva se rapproche de plus en plus de Camp Nou, en témoigne son tour de stade, seul, à la fin du match contre Bournemouth et son message publié sur Twitter peu de temps après la rencontre, il faudra beaucoup de liquidité au Barça pour finaliser cette transaction.