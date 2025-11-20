Pavel Šulc révèle pourquoi il a rejoint l’OL

Arrivé cet été à l’OL contre 7,5 M€ en provenance du Viktoria Plzen, Pavel Šulc savoure ce qu’il considère comme un véritable tournant dans sa carrière. Longtemps biberonné au championnat tchèque, il savait qu’un jour, il devrait passer un cap afin de se confronter à un championnat majeur. Le buteur a d’ailleurs confié dans un entretien accordé au Progrès que ce départ avait longtemps été voulu : « j’ai toujours bossé pour jouer un jour ailleurs que dans mon pays, donc c’était comme un rêve de pouvoir rejoindre un club comme l’OL. » Un rêve qui n’a pas été simple pour ses proches : « c’est plus dur pour ma femme, qui a parfois le mal du pays ».

Si Lyon l’a fait signer, c’est qu’il incarnait exactement le profil recherché. Šulc explique qu’on lui a clairement présenté un projet auquel il ne serait pas un joueur de plus, mais un élément ciblé : un numéro 10 vertical, attiré par le but, et capable d’attaquer la profondeur. « Ils insistaient pour avoir quelqu’un comme moi qui amène cette mobilité, cette profondeur », a-t-il expliqué, avant d’ajouter : « dès que j’ai le ballon, je veux prendre le chemin le plus direct vers le but. Je n’aime pas jouer trop en retrait ». Une philosophie visible dans ses premières semaines lyonnaises. « Ce ne sont pas des paroles en l’air, mais quand on vous dit cela et qu’on incarne l’OL, comment voulez-vous ne pas signer derrière ? », a-t-il conclu.