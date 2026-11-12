Le parallèle troublant de Marco Materazzi entre le coup de tête de Zidane et la mort de Jesus de Miguel

Vingt ans après la finale de la Coupe du monde 2006, Marco Materazzi n’a toujours pas tourné la page de son altercation avec Zinédine Zidane. À quelques heures du choc entre l’Italie et la France, ce jeudi (20h45) en Ligue des nations, l’ancien défenseur italien est revenu sur le célèbre coup de tête reçu dans le thorax, en établissant un parallèle avec la mort récente de Jesus de Miguel. L’attaquant de Tenerife est décédé le 3 novembre après une violente collision avec le gardien adverse, Jesus Owono. Un drame qui a poussé Materazzi à s’interroger sur les conséquences qu’aurait pu avoir le geste de Zidane en 2006. « Le décès de Jesus de Miguel m’a amené à remercier Dieu qu’il ne soit rien arrivé de grave. Dans le cas de ce gardien, on parle d’homicide involontaire à la suite d’une action de jeu… Et si ça m’était arrivé ? », a-t-il confié à La Gazzetta dello Sport. Une comparaison surprenante, tant les circonstances des deux incidents sont différentes. Lors de la finale du Mondial 2006, Zidane avait volontairement frappé Materazzi après une provocation verbale de l’Italien, provoquant son exclusion avant la victoire de la Nazionale aux tirs au but. En octobre dernier, l’ancien numéro 10 des Bleus était revenu sur cet épisode en reconnaissant ne pas être fier de son geste, sans pour autant présenter d’excuses directes à son ancien adversaire.

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Une position que Marco Materazzi continue de regretter. « À sa place, j’aurais dit : “J’ai commis une erreur, mais j’ai été provoqué. Jugez vous-mêmes de ce qui s’est passé, je présente mes excuses.” Il serait passé pour un grand seigneur, et Materazzi pour le crétin habituel », a expliqué l’ancien joueur de l’Inter Milan. Le champion du monde italien a également raconté une rencontre inattendue avec Zidane en novembre 2010, à Milan, à la veille d’un match entre l’AC Milan et le Real Madrid. Selon son récit, il serait allé spontanément serrer la main du Français, qui lui aurait répondu : « Ne t’inquiète pas, ce sont des choses qui arrivent, c’est du passé. » Materazzi regrette toutefois que Zidane ait ensuite affirmé l’avoir pris pour un simple supporter. Malgré ce différend persistant, l’Italien ne cache pas son admiration pour les qualités d’entraîneur de l’ancien meneur de jeu. « Tout me plaît dans son approche. Il connaît les joueurs, comprend les champions, leur laisse de l’espace et crée de l’empathie. C’est fondamental pour gagner », a-t-il souligné. Il a notamment salué sa capacité à gérer les grandes personnalités du vestiaire du Real Madrid, citant Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Marcelo et Luka Modric, avec lesquels Zidane a remporté de nombreux trophées.