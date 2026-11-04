Real Madrid : quel avenir pour Vinicius Jr ?

« Il va jouer, il va jouer ». José Mourinho a été clair en conférence de presse mardi, en interrompant la question du journaliste au sujet de Vinicius Jr. Suspendu 4 matches en Liga suite à son carton rouge et son attitude lors du match face à Villarreal, l’international brésilien a été titularisé lors des deux matches de Ligue des Champions disputés depuis, face à l’AS Roma et au RB Leipzig. Mais avec à chaque fois deux prestations décevantes, dans la lignée de son début de saison raté, et des remplacements autour de l’heure de jeu. Pour autant, José Mourinho ne lâche pas son joueur, et va donc lui redonner du temps de jeu face à l’AEK Athènes ce mercredi.

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Mais cela ne dessert-il pas son équipe ? Car oui, le Real Madrid a trouvé la bonne carburation ces dernières semaines. « La symphonie de Mourinho » titre ainsi As ce matin. « Le Real Madrid, qui inscrit en moyenne trois buts par match depuis la reprise, a trouvé une bonne entente entre ses attaquants. Mais l’entraîneur en veut plus. » En Liga, en l’absence de Vinicius Jr, le Real l’a emporté 4-1 face au FC Séville, 2-1 sur la pelouse du Barcelone et 3-0 face à Santander. Avec à chaque fois un Diomandé brillant et buteur, et un Arda Güler de plus en plus influent dans le jeu de son équipe. Diomandé tire parfaitement parti de la situation pour se mettre en valeur, justifier son prix d’achat et épater ses nouveaux supporters.

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Une vie personnelle qui affecte ses performances ?

Les supporters n’avaient d’ailleurs pas attendu l’éclosion de Diomandé pour s’en prendre à Vinicius Jr, sifflé lors de chacune de ses apparitions cette saison. Alors, que peut-il espérer de ce prochain match face à l’AEK Athènes et n’est-il pas en train de jouer une partie de son avenir ? Selon les informations de The Athletic, José Mourinho n’a pas encore baissé les bras, et pousse le Brésilien à travailler au maximum au quotidien. Le joueur, lui, garde la tête froide, a su livrer son autocritique, même si ses mauvaises prestations pourraient trouver une explication dans les aléas de sa vie amoureuse.

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Quel avenir pour Vinicius Jr au Real Madrid ? Il doit quitter le Real Madrid, son époque est révolue Il doit rester et se battre pour retrouver sa place et son niveau Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Amoureux du Real Madrid, le Brésilien âgé de 26 ans avait prolongé son contrat jusqu’en 2032, écartant de ce fait toute hypothèse de départ à court terme. Son passage très compliqué, qui s’éternise, ne le poussera pas à changer d’avis. Par contre, saura-t-il encaisser un possible statut de remplaçant, si jamais José Mourinho venait à garder l’ossature qui lui vaut cette bonne séquence sportive ? C’est là toute la question. Après l’AEK Athènes, Vinicius Jr purgera son dernier match de suspension contre Valence, et postulera à une place dans le onze au retour de la trêve internationale, pour laquelle il est convoqué avec le Brésil.