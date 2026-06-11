Mercato PSG : ça se gâte déjà pour Lucas Chevalier

Hier soir, les Bleus sont arrivés à Boston afin de participer à la Coupe du Monde. Il y a encore quelques mois, Lucas Chevalier (24 ans) aurait certainement fait partie du voyage. Auteur de belles prestations sous le maillot du LOSC, le portier français avait tapé dans l’œil du staff tricolore, qui lui avait ouvert la porte des A. Doublure de Mike Maignan durant un moment, certains voyaient en lui un sérieux concurrent voire même son successeur au poste de titulaire. Finalement, Chevalier a perdu gros en quelques mois. En mars dernier, lors de l’ultime rassemblement des Bleus avant le Mondial, il a été rétrogradé dans la hiérarchie des gardiens. Il était passé n°3 derrière Brice Samba (Rennes). Malgré tout, il conservait l’espoir d’être parmi les 26 durant le mois de juin.

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Une année terrible

Mais le 14 mai dernier, Didier Deschamps a mis fin à ses espoirs en appelant Robin Risser, qui lui est passé devant dans le sprint final. Il faut dire que ce dernier a fait de belles choses à Lens cette saison. Chevalier, lui, a vécu une année très difficile au PSG. Recruté pour succéder à Gianluigi Donnarumma, le footballeur, qui a été acheté 55 M€ (bonus compris) l’été dernier, est passé de titulaire à doublure de Matvey Safonov. Outre les blessures, il a peiné à convaincre et a fait preuve d’irrégularité. Il n’a pas été rassurant dans les cages parisiennes. Déclassé, le natif de Calais a participé au final à 26 matches toutes compétitions confondues (28 buts encaissés, 10 clean sheets).

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Il faut noter qu’il n’a plus été sur le pré depuis le 23 janvier dernier. C’était face à l’AJ Auxerre en Ligue 1 (victoire 1-0). Vainqueur de la Ligue des Champions ou encore de la Ligue 1, Chevalier espérait mieux individuellement. Cet été, il est prévu qu’il fasse un point sur sa situation avec le PSG, lui qui ne veut pas revivre une telle saison. Il avisera ensuite concernant la suite à donner, tout comme Paris, qui ne s’attendait pas à ça en misant autant sur lui. L’idée était qu’il s’installe dans la durée. Mais Luis Enrique n’a pas été totalement convaincu et a donné sa confiance à Matvey Safonov sur la deuxième partie d’année. Malgré une saison compliquée, Lucas Chevalier reste un gardien jeune (24 ans) et qui a un certain potentiel et des qualités.

Chevalier n’est pas une priorité

Si son expérience à Paris peut en rebuter certains, d’autres le gardent à l’œil. Il y a quelques semaines, Tottenham a été cité comme un point de chute potentiel. Mais les Spurs ont d’autres noms en tête et son arrivée dépendrait d’un départ de Guglielmo Vicario, qui est courtisé par la Juventus. Mais il s’agit du plan B, puisque la priorité des Piémontais est Emiliano Martinez (Aston Villa). Derrière eux, vient Lucas Chevalier selon La Gazzetta dello Sport. Lors de discussion entre Paris et la Juve, le nom du Français aurait surgi pour un prêt. Mais il n’est pas le plan A. En cas de départ de Dibu, qui se rapproche d’un accord avec la Juventus, l’ancien joueur du LOSC est cité parmi les cibles potentielles par le Birmingham Mail. Robin Risser, James Trafford et Bart Verbruggen sont aussi mentionnés.

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Unai Emery veut un portier plus jeune pour succéder à Dibu. Lucas Chevalier est cité, mais il est en concurrence avec des portiers dans une meilleure dynamique et plus solides pour certains, notamment pour ceux qui évoluent déjà en Premier League. Besiktas est aussi cité comme un candidat pour relancer le Français. En quête d’un renfort, les Turcs ont visiblement coché le nom de Chevalier. En Turquie, A Spor indique que le profil d’Elia Caprile, portier de Cagliari, est apprécié en interne et qu’il est une priorité. De toute façon, Lucas Chevalier privilégie un projet sportif plus attrayant. Pour le moment, on ne peut pas dire que ça se bouscule au portillon pour le Français, qui sort d’une année difficile. Il n’est pas une priorité et n’est qu’un plan de secours pour plusieurs clubs, qui avancent sur d’autres dossiers. Cela pourrait changer dès les premiers mouvements chez d’autres gardiens. Et Chevalier ne peut pas compter sur la Coupe du Monde pour se relancer.