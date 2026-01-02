Habib Beye : "s’il n’y a pas de qualification européenne, ça s’arrêtera"

Six victoires depuis novembre, une 6e place en Ligue 1, et un entraîneur soulagé : c’est ce que vit un peu Habib Beye actuellement. L’entraîneur breton a su trouver la recette pour remobiliser ses troupes, et le résultat se lit désormais sur le terrain. Il reste que son contrat court jusqu’à cet été et que son avenir va vite devenir un sujet en Bretagne. Mais en conférence de presse ce vendredi, le Sénégalais s’est montré très prudent sur le sujet.

« C’est très, très simple ! Ce n’est pas une question d’envie de continuer ou pas. Mais la discussion, elle, interviendra le 26 mai si finale de Coupe de France, et on l’espère, mais pas avant. J’ai été très clair avec les dirigeants et les dirigeants ont été très très clairs avec moi. J’ai été très clair avec le propriétaire et on a cette confiance l’un envers l’autre de se dire qu’il y a une mission à réaliser. On aura le temps de faire le point au moment où cette mission sera terminée. Je ne suis pas du tout en attente de quoique ce soit de la part du club sur mon avenir. Mon avenir est très clair, il est contractuel En cas de qualification en Coupe d’Europe, on a un an supplémentaire. Et là, on aura le temps de discuter. S’il n’y a pas de qualification européenne, ça s’arrêtera et ça sera tout à fait logique parce que j’ai accepté ce challenge-là. »