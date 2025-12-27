Menu Rechercher
PSG : Vitinha rêverait d’évoluer sous les ordres de cet entraîneur

Par André Martins
1 min.
Vitinha sous les couleurs du PSG. @Maxppp

Pilier du milieu de terrain du Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique, Vitinha s’épanouit pleinement dans le projet parisien. Le Portugais a toutefois accepté de se projeter dans un exercice plus théorique lors d’une interview accordée à A Bola, en évoquant l’entraîneur sous lequel il aimerait évoluer un jour, sans remettre en cause sa situation actuelle.

« Je suis très heureux là où je suis, j’adore être là où je suis et j’adore m’entraîner avec l’effectif du PSG et avec Luis Enrique », a d’abord assuré le milieu de terrain. Avant d’ajouter, avec sincérité : « Un autre coach ? Pour être cohérent, je dirais Guardiola. Je pense que son style de jeu est très similaire à celui de Luis Enrique, dans la même philosophie, et au mien. Je serais donc très curieux de savoir ce que ça fait d’être entraîné par lui. Mais je suis très bien là où je suis. »

