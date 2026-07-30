L’UEFA annonce son intention de boycotter les Coupes du Monde de la FIFA

Coup de tonnerre dans l’organisation du football mondial. Depuis qu’il a dévoilé son projet de vendre des parts de la Coupe du Monde, Gianni Infantino s’est mis à dos une partie des fédérations. C’est en Europe surtout qu’on retrouve la frange contestataire la plus importante. Dès la divulgation du projet de la FIFA, les membres de l’UEFA ont organisé leur contre-offensive, quitte à employer les grands moyens : le boycott des compétitions organisées par l’organisme mondial. De simple hypothèse, cette menace est devenue bien plus concrète après la réunion de ce jeudi, preuve en est avec ce communiqué.

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«L’UEFA et ses associations nationales ne participeront pas aux compétitions de la FIFA. L’UEFA et ses 55 associations membres sont unies. Nous rejetons unanimement et sans équivoque la proposition de la FIFA de transférer la propriété de la Coupe du Monde et d’autres compétitions de la FIFA à des investisseurs privés. La Coupe du Monde ne peut être considérée comme un produit d’investissement. Elle représente l’un des plus grands héritages sportifs du football», entame l’instance européenne insistant sur le fait que «la Coupe du Monde n’est pas à vendre».

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L’UEFA s’en prend ouvertement à la FIFA

En plus du caractère marketing, elle déplore le manque de transparence d’une telle décision. «Il est à la fois irresponsable et inadmissible qu’une proposition d’une telle importance pour le football ait été conçue en secret et menée sur le point d’être approuvée sans aucune consultation significative avec les responsables du football. Il ne s’agit pas seulement d’un grave manquement au leadership, mais d’un abandon du devoir de la FIFA en tant que gardienne du football mondial» poursuit le communiqué, qui fustige «une gouvernance par l’intimidation», et «un acte de coercition» de la FIFA.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

Après des mois de tensions, la guerre est bel et bien déclarée entre les deux institutions les plus puissantes du football mondial. Pour rappel, Gianni Infantino a proposé la création d’une société commerciale en charge des droits de la Coupe du Monde et de la Coupe du Monde des clubs, pour en vendre une partie à des investisseurs privés proches de Donald Trump. Le patron suisse promet de fortes retombées économiques aux fédérations qui le soutiennent à quelques mois des élections de la FIFA. Si ce projet se concrétise, l’UEFA promet donc un premier boycott lors de la Coupe du Monde féminine en 2027, avant de penser à 2030 et une compétition organisée en partie sur le vieux continent…