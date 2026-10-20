Bodø/Glimt, Viking FC : comment le football norvégien cartonne en Europe

La Norvège a la cote dans le football mondial. Avec des stars comme Erling Haaland, Martin Odegaard ou encore Antonio Nusa, le pays est en train de connaître un âge d’or avec une sélection qui a été quart de finaliste de la Coupe du Monde 2026 en éliminant le Brésil. Les clubs norvégiens ne sont pas en reste puisque l’an dernier Bodø/Glimt avait atteint les huitièmes de finales de la Ligue des Champions en battant l’Inter Milan à l’aller (2-1) comme au retour (3-1). Cette saison, la situation est encore plus belle. En Ligue des Champions, deux clubs se sont qualifiés avec Bodø/Glimt et le champion en titre, le Viking FK. Deux équipes qui ont déjà brillé puisque Bodo/Glimt a battu le Borussia Dortmund (1-0) tandis que le Viking FK a accroché le Bayern Munich en menant 2-0 à la pause (3-3 score final).

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Des équipes locales

Après deux journées, Bodø/Glimt est pour le moment à la 24e place quand le Viking FK est 27e. Les deux équipes qui défient respectivement Naples (ce mardi) et Aston Villa (ce mercredi) tenteront de rallier les barrages. Le tout alors que les deux formations se livrent un mano a mano extraordinaire en Norvège. Après 23 journées sur 30, Bodø/Glimt compte 56 points et 38 de différence tandis que le club de Stavanger en affiche 56 pour 37 de différence. Porte-étendards du football local avec des budgets inférieurs (environ 30M€ pour Bodø/Glimt et 40M€ pour le Viking FK) à ce que l’on voit dans les plus gros championnats, ces deux équipes mettent en lumière le gros travail de formation réalisé en Norvège.

Cette saison, Bodø/Glimt ne compte que trois étrangers dans ses rangs et seul le gardien russe Nikita Haikin est un indiscutable. Du côté du Viking FK, l’effectif n’est pas beaucoup plus cosmopolite avec sept joueurs étrangers, dont trois titulaires avec l’Autralien Gianni Stensness, le Néo-Zélandais Joe Bell et le Danois Peter Christiansen. En revanche, les deux clubs fournissent des internationaux comme Henrik Falchener, Odin Bjørtuft, Fredrik Sjøvold, Patrick Berg ou encore Erik Botheim. Avec des joueurs intéressants, des effectifs au style bien défini et une ferveur qui se ressent à chaque déplacement en Norvège, les clubs d’Eliteserien commencent à avoir des arguments au niveau européen.

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La Norvège sur une saison historique

En moins de dix ans, la situation a totalement changé. En 2018, le championnat norvégien était 29e au classement UEFA et seuls Rosenborg (4e, 1 point) et Sarpsborg (4e, 5 points) atteignaient la phase de poules de la Ligue Europa. Désormais, la Norvège est treizième et vient de doubler le Danemark. Mieux sur la saison en cours, la Norvège (6,200) est troisième au coefficient UEFA et seuls l’Angleterre (6,611) et le Portugal (6,300) font mieux. Des résultats liés aux bonnes performances en Ligue des Champions, mais aussi dans les autres compétitions. L’an dernier, Brann Bergen avait su s’extraire de la phase de ligue de la Ligue Europa avant de perdre contre Bologne (1-0/1-0) en barrages.

Le club de Bergen vient de battre Lincoln Red Imps cette saison en Ligue Europa Conference et a débuté sa campagne de la meilleure des manières. Ce jeudi contre le Kauno Zalgiris, Brann aura l’occasion de quasiment assurer sa qualification pour le tour suivant. En Ligue Europa, Lillestrøm a connu des débuts un peu plus compliqués. Le club de la banlieue d’Oslo s’était fait surprendre par le surprenant club de D2 portugaise de Torreense (2-1) avant d’obtenir un bon point contre le Sparta Prague (1-1). Prochain défi ce jeudi face à la Real Sociedad. Il ne faut évidemment pas négliger l’impact des conditions. Les stades de Bodø/Glimt et du Viking FK sont dotés de terrains synthétiques tandis que celui de Brann Bergen est une pelouse hybride. De plus, les températures risquent de descendre rapidement sous le zéro lors des prochaines semaines, rendant les conditions des matches plus compliquées de novembre à février. Une arme supplémentaire pour un football norvégien en plein essor.