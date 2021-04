Ligue 2 : Toulouse ramène un point de Guingamp

Dernier match de cette 32e journée de Ligue 2 avec le déplacement de Toulouse à Guingamp. Menés au score par un but de Livolant (27e), les Violets ont réussi à égaliser avant la pause par l'intermédiaire de Healey (37e).

La rencontre s'est terminée sur ce score de 1-1. Le Tef' manque l'opportunité de revenir sur le leader troyen et reste à trois longueurs. Ce partage des points n'arrange pas non plus les affaires des Bretons, englués à une dangereuse 18e place.

