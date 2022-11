ASSE : onze supporters des Verts condamnés

Plusieurs mois après la soirée cauchemardesque vécue à Geoffroy-Guichard à l'occasion du barrage retour entre l'AS Saint-Étienne et l'AJ Auxerre, onze supporters du club forezien ont été condamnés par la justice suite aux incidents survenus en fin de rencontre, où la pelouse du Chaudron avait été envahie et des projectiles envoyés dans les tribunes et sur les joueurs.

L'Équipe évoque des peines de prison allant de deux mois à un an (avec sursis), des interdictions de stade, des interdictions de port d'armes, une privation du droit d'éligibilité ou encore une obligation de soins selon les différents profils des prévenus. Chacun d'entre eux a aussi été sommé de verser un euro de dommages et intérêts à l'ASSE et à la LFP.