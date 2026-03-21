PL : Everton humilie Chelsea

Quatre jours après la leçon prise à Stamford Bridge face au PSG lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions, Chelsea retrouvait les terrains de Premier League ce samedi. En déplacement sur la pelouse d’Everton, les Blues se devaient de se ressaisir après trois défaites sur les trois derniers matches toutes compétitions confondues. Et encore une fois, rien ne s’est passé comme prévu. Dominés dans les duels, les hommes de Liam Rosenior ont concédé l’ouverture du score sur un astucieux piqué de Beto (1-0, 32e). Dominateurs et aidés par un Pickford décisif (37e, 62e), les Toffees ont appuyé en seconde période. Bousculé, le club londonien a concédé un deuxième but après l’heure de jeu. Trouvé sur la droite, Beto a décidé d’allumer en pivot et s’est offert le doublé grâce à une grosse erreur de Robert Sanchez (2-0, 62e).

La suite après cette publicité

Pour ne rien arranger aux affaires de Chelsea, Iliman Ndiaye a profité d’une déviation de l’intenable Beto pour inscrire un superbe but d’une belle frappe enroulée (3-0, 76e). Une nouvelle déroute pour les Blues qui enchaînent avec une quatrième défaite en tout point : en plus de perdre avec trois buts d’écart pour la troisième fois en quatre matches, les coéquipiers de Cole Palmer voient leurs rivaux s’éloigner dans la course à la Ligue des Champions. De son côté, Everton peut jubiler avec cette victoire maîtrisée qui lui permet de revenir à la septième place et de recoller à deux points de son adversaire du soir, sixième, au classement.