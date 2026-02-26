Menu Rechercher
Martin Demichelis nommé coach d’un club de Liga

Par Jordan Pardon
1 min.
Martín Gastón Demichelis @Maxppp

18e de Liga, Majorque a annoncé cette semaine le licenciement de son entraîneur Jagoba Arrasate. Le coach espagnol était arrivé au club à l’été 2024 et avait même mené les Insulaires à une solide dixième place dès sa première saison. Son départ a vite été comblé, puisque Majorque a officialisé ce jeudi la nomination de Martin Demichelis sur son banc.

RCD Mallorca
Martín Demichelis, nuevo entrenador del RCD Mallorca ❤️🖤

El técnico argentino firma hasta final de temporada con opción a una adicional.

𝐁𝐞𝐧𝐯𝐢𝐧𝐠𝐮𝐭 𝐚 𝐜𝐚 𝐭𝐞𝐯𝐚, 𝐌𝐚𝐫𝐭𝛊́𝐧.
«Martín Demichelis, nouvel entraîneur du RCD Majorque. L’entraîneur argentin a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison, avec une option pour une année supplémentaire», peut-on lire dans le communiqué de Majorque. L’ancien défenseur du Bayern Munich et de Manchester City avait entraîné River Plate (2022-2024), puis le CF Monterrey (2024-2025).

Pub. le - MAJ le
