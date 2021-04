Liga : pas de vainqueur dans le derby Bilbao-Alavés

La 30e journée de Liga offrait un nouveau derby basque, à San Mamés. Entre deux finales de Coupe du Roi - celle de l'édition 2020 a été perdue face à la Real Sociedad, celle de l'édition 2021 est programmée samedi prochain face au FC Barcelone - l'Athletic Club de Bilbao se replongeait dans le championnat. Le vainqueur de la Supercoupe d'Espagne accueillait son voisin de Vitoria-Gasteiz, le Deportivo Alavés, à l'occasion de la 30e journée. Dixièmes, les Leones pouvaient gagner deux places en cas de succès. En face, la lanterne rouge avait besoin d'un résultat pour continuer de croire au maintien, à huit journées de la fin.

La suite après cette publicité

C'est le Depor qui pensait ouvrir le score avant la pause, mais la joie de Joselu était de courte durée car Lucas Pérez, de retour comme titulaire pour la première fois depuis le 27 février, était hors jeu et rattrapé par la VAR (44e). Dans le deuxième acte, c'est encore Joselu qui se mettait en évidence, en offrant un ballon de but à Florian Lejeune. Le Français ne tremblait pas, mais légèrement avancé il était à son tour signalé en position de hors jeu (57e). En fin de match, Fernando Pacheco empêchait Nuñez (83e) puis Berenguer (88e) d'offrir trois points à Bilbao. Les deux équipes se quittaient dos à dos (0-0) et prenaient un point chacune. Bilbao grimpait à la 9e place. Alavés passait de la 20e à 19e, à trois unités du maintien.

Le classement de La Liga.