Harry Kane prévient Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or !

Au sortir d’une nouvelle saison stratosphérique sur le plan personnel, Harry Kane ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Prouvant qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde, l’ancien de Tottenham s’est offert un deuxième Soulier d’Or en trois ans avec 61 buts inscrits tout au long de la saison. Ce mardi, l’attaquant vedette du Bayern Munich et des Three Lions s’est confié longuement dans les colonnes de L’Équipe, affichant une détermination sans faille et des ambitions démesurées pour les mois à venir.

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Pour le prochain Mondial, le buteur britannique ne vise rien d’autre que le trophée. Conscient de la force collective de sa sélection après être passés relativement près en 2018 et 2022, Kane aborde l’échéance avec un énorme optimisme : «l’ambition, c’est de la gagner, évidemment. Cela doit être notre objectif. On sait que ce sera difficile, mais on a été proche ces dernières années de s’imposer dans un grand tournoi : on a atteint deux finales d’Euro (en 2021 et 2024, ndlr), une demi-finale (en 2018, ndlr) et un quart de finale (en 2022, ndlr) de Coupe du monde… Cette année, on aura un nouveau sélectionneur (Thomas Tuchel, ndlr), de nouveaux joueurs, c’est enthousiasmant, même si ce genre de compétition génère beaucoup de pression.»

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«Si je mérite le Ballon d’Or ? Je pense, oui»

Sur le plan individuel, Kane garde également un œil très affûté sur les livres d’histoire. S’il reste réaliste face aux records absolus, il compte bien marquer le football anglais de son empreinte indélébile lors de la compétition et peut s’appuyer sur la forme de sa vie pour y arriver : «les records que je vise à la Coupe du Monde ? Celui qui serait extraordinaire de détenir, c’est le record de buts inscrits en phases finales de Coupe de monde (détenu par Miroslav Klose, avec 16 réalisations, ndlr). Mais j’en suis encore trop loin pour le moment (8 buts, ndlr). En revanche, je pourrais peut-être battre celui du nombre de buts inscrits par un Anglais en Coupe du monde (Gary Lineker, 10; ndlr). Si je bats ce record, ça signifiera sans doute que l’équipe gagne des matches, ce qui reste évidemment le plus important.»

Enfin, une telle dynamique place inévitablement le natif de Walthamstow parmi les prétendants sérieux à la plus haute distinction individuelle du football, le Ballon d’Or. Figurant, pour le moment, parmi les favoris pour l’obtenir, l’intéressé y croit plus que jamais. D’autant que la cérémonie aura une saveur très particulière cette année et qu’il sait qu’il doit décrocher la Coupe du Monde pour maximiser ses chances : «si je mérite le Ballon d’Or si l’Angleterre gagne la Coupe du Monde ? Je le pense, oui. Quand on regarde qui sont les favoris actuellement pour décrocher le Ballon d’Or, il y a Michael (Olise), des joueurs finalistes de la Ligue des champions et moi. Mais en même temps, je ne suis pas le genre de personne qui prétend mériter un Ballon d’Or. J’essaie de faire parler mes performances sur le terrain. Le BO à Londres ? Oui, j’ai vu ça. Peut-être que c’est un bon présage pour moi (il sourit). Le fait de le remporter dans ma ville de naissance, ce serait encore plus spécial pour moi.» Vous l’aurez compris, c’est un Harry Kane surmotivé et dans la forme de sa vie qui va voyager de l’autre côté de l’Atlantique avec l’Angleterre. Ousmane Dembélé est prévenu.