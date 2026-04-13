Le retour d’Endrick va faire une victime au Real Madrid !

Au Real Madrid, difficile d’exister derrière Kylian Mbappé quand on est attaquant. Endrick l’a bien vécu du côté du Real Madrid, où son bilan est assez mitigé avec 7 buts en 40 matches disputés. Parti cet hiver du côté de l’Olympique Lyonnais, l’attaquant brésilien de 19 ans a réussi à retrouver du temps de jeu et de l’efficacité (6 buts et 6 passes décisives en 16 matches). Si tout n’est pas parfait pour autant, l’essentiel est bien là, d’autant qu’il a retrouvé la sélection brésilienne en mars en vue de la Coupe du Monde 2026.

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Des perspectives qui plaisent au Real Madrid, qui a hâte de récupérer sa pépite dont le contrat court encore jusqu’en juin 2030. D’autant que du côté de l’Olympique Lyonnais, Endrick a joué dans l’axe, mais aussi sur l’aile gauche. Ce qui lui a permis de travailler sa polyvalence et lui a offert plus d’opportunités pour jouer. Les Merengues ont d’ailleurs déjà commencé à planifier la saison prochaine et le natif de Taguatinga est bien dans les plans de la Casa Blanca à contrario d’un autre joueur.

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Gonzalo Garcia vers le départ

Selon les informations de The Athletic, le retour d’Endrick chez les Merengues va provoquer le départ d’un autre attaquant. Révélation de la Coupe du Monde des Clubs 2025 (5 buts inscrits) et devenu la doublure en attaque devant Endrick en début de saison, Gonzalo Garcia devrait faire les frais du retour du Brésilien. Moins utilisé sur les dernières semaines, il ne compte que 6 minutes de jeu sur les 5 derniers matches du Real Madrid.

L’attaquant de 22 ans - qui affiche six buts et deux passes décisives en 33 matches cette saison - a encore quatre ans de contrat, mais le Real Madrid estime qu’il est idéal qu’il parte pour progresser et obtenir du temps de jeu. L’objectif serait de le vendre, mais d’essayer d’installer une clause de rachat comme avec Nico Paz (Côme), Jacobo Ramon (Côme) ou encore Chema Andres (Stuttgart) pour que le Real Madrid conserve la main dans ce dossier.