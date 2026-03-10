PSG : un ex-coéquipier de Pacho très confiant pour son retour au top

Jean Butez, actuel gardien de Côme et ancien coéquipier de Willian Pacho au Royal Antwerp, s’est confié à L’Équipe sur le récent coup de moins bien du défenseur équatorien au PSG. Avec 53 matches disputés ensemble en Belgique, le portier de 30 ans connaît bien le profil de Pacho et ne s’inquiète pas pour sa capacité à rebondir. « De le voir signer au PSG après son passage à Antwerp et Francfort n’a pas été une surprise. Ce qui impressionne, c’est sa régularité et sa capacité à saisir les occasions. J’ai l’impression de voir le même joueur, avec son chewing-gum, sa fausse nonchalance (rires). C’est un paradoxe Pacho ! Il donne l’impression d’être nonchalant, mais c’est l’un des joueurs les plus puissants que j’ai côtoyés. Dès qu’il est au contact, il ne se fait jamais prendre. J’ai rarement vu un joueur aussi fort là-dedans. Il intervient toujours dans le bon tempo avec un placement très intelligent. Et comme il est rapide… », explique Butez.

La suite après cette publicité

Malgré quelques semaines moins dominantes, le gardien français reste confiant quant à la réaction de Pacho. « Je n’ai pas le souvenir qu’il ait connu ce genre de période. Il a toujours été hyper régulier. Je ne suis pas dans l’équipe, mais c’est aussi peut-être dû à un mal plus collectif. Pacho est sur le toit du monde depuis des mois. Ce n’est pas humain de rester tout le temps là-haut. C’est normal d’avoir un petit coup de mou. Il est encore jeune, ça fait partie du jeu. Ce n’est pas le joueur qui va aller chercher du réconfort. Il sait trouver les ressources tout seul. Il se démerde tout seul pour aller chercher les réponses. Il a traversé beaucoup de choses dans sa vie. Je ne doute pas du tout qu’il réagisse. », a ajouté Butez. Pacho appréciera.

Vibrez devant le choc PSG - CHELSEA ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.