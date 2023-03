Zlatko Dalic prolonge avec la Croatie jusqu’en 2026

Finaliste de la Coupe du Monde 2018 et médaillé de bronze au dernier Mondial l’automne dernier, le sélectionneur Zlatko Dalic a déjà écrit l’une des meilleures pages de l’histoire de la sélection croate. Par le biais d’un communiqué publié ce samedi après-midi, la CFF (Fédération Croate de Football) lui renouvelle sa confiance et prolonge son contrat jusqu’à la fin de l’été 2026. Il pourra donc guider l’équipe au Damier lors de la prochaine édition de la compétition continentale, prévue chez le trio Canada-États-Unis-Mexique.

« C’est le plus grand honneur et plaisir qu’un entraîneur puisse avoir. J’ai une grande passion et une grande ambition pour continuer à travailler avec la Croatie… il y a encore beaucoup de grands défis à relever. En juin, nous essaierons de gagner la Ligue des Nations, et l’été prochain, nous voulons faire partie du spectaculaire Euro en Allemagne - la réalisation d’un rêve de jouer dans une grande compétition devant des dizaines de milliers de nos fans. Je ne peux pas imaginer un travail plus beau et plus honorable que de diriger l’équipe nationale croate», a déclaré le technicien de 56 ans.

