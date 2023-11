OL : l’énorme coup de gueule de Fabio Grosso après les incidents à Marseille

L’Olympique Lyonnais a vécu une drôle de semaine. Les incidents survenus à Marseille dimanche soir ont dominé l’actualité. La photo du visage ensanglanté de Fabio Grosso après le caillassage du bus amenant l’équipe au Vélodrome a fait le tour du monde. L’Italien a du être soigné dans l’urgence surplace en se faisant poser 13 points de suture. Il n’a d’ailleurs pas mené les premières séances d’entrainement en début de semaine, avant de revenir mercredi. S’il a déjà pris la parole sur les réseaux sociaux, sa première apparition publique était forcément très attendue. Elle avait lieu ce vendredi, à deux jours de la réception de Metz.

Le technicien est apparu encore un peu marqué, déjà physiquement. Il n’a plus de bandage au-dessus et sa casquette vissée sur la tête ne permettait pas de voir certains stigmates mais un bleu apparaît toujours sous l’œil gauche. «Ça va mieux même si on est était déçus, fachés, énervés… entame Grosso face à la presse avant de revenir les évènements. J’ai pris la bouteille sur l’œil parce que j’ai tourné la tête. Sinon je la prenais dans la tête. Les bus de supporters ont vécu la même chose. On doit chercher une bonne solution. On est passé à travers quelque chose qu’on a eu peur de ne pas pouvoir raconter…»

Grosso réclame plus de sécurité

Le coach lyonnais a ensuite poussé un coup de gueule contre les décideurs, ceux qui organisent les déplacements et tout ce que cela comprend en matière de sécurité. «J’espère qu’on n’attend pas quelque chose de plus grave avant de prendre une décision. J’espère que ces gens n’étaient pas supporters. Je ne le pense pas. Mais je pense aussi que les gens qui ont la tête bien faite prendront les bonnes décisions. (…) J’ai l’impression qu’on n’a pas pris le bon chemin pour aller au stade. Je veux de la sécurité pour moi, un joueur, le chauffeur, peu importe. On n’a pas le droit de laisser faire des choses comme ça. On sait qu’il peut y avoir des gens malades dans la tête. »

Ces incidents risquent de marquer durablement le champion du monde 2006, qui en a pourtant vu d’autres. Il espère également se servir de cet épisode malheureux pour réveiller le club et ses joueurs, 18es et bons derniers de Ligue 1 avant de recevoir Metz dimanche (13h). «Si on a montré une solidarité dimanche, c’est qu’on sait le faire donc on doit maintenant le faire sur le terrain. Notre dernier match à domicile on a créé beaucoup d’occasions et on n’a pas été assez costauds. On a les qualités pour sortir gagnant.» La communion avec les supporters dimanche soir au Vélodrome après l’annulation a également permis de ressouder les liens. Ce n’est pas seulement une équipe qui retrouvera les terrains au Groupama Stadium mais bien toutes les composantes d’un club.