PSG : Christophe Galtier le Marseillais met les choses au clair

Mise au point. L'attente est désormais terminée. Christophe Galtier est officiellement devenu le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain ce mardi, en succédant à Mauricio Pochettino, débarqué quelques heures plus tôt. Présent en conférence de presse avec son président Nasser Al-Khelaïfi pour sa présentation officielle, le coach de 55 ans a répondu aux critiques fusant sur son choix de rejoindre Paris, lui, le natif de Marseille.

« Je suis l’entraîneur du PSG. Je suis né à Marseille mais on fait un métier de passion. On veut gagner, on cherche le meilleur endroit pour gagner, on veut entrainer meilleurs joueurs et gagner plus gros trophées. Il n'y a pas pas de meilleur endroit que le PSG. J’ai mis de côté mes origines marseillaises. Depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrées au PSG », a ainsi lâché l'ancien technicien de l'ASSE, du LOSC et de l'OGC Nice face à la presse, avant de poursuivre au micro du club de la capitale. « Oui, un jour je me suis projeté entraîneur du PSG, je suis né à Marseille, mais depuis quasiment 10 ans, voire même avant le Paris SG a toujours été un club spécial, celui qui représente à mes yeux le mieux le football français. » C'est clair.