Lens-Monaco : les compositions officielles

Alors que le PSG recevra Metz ce soir (21h05), Lens peut mettre la pression sur son poursuivant et prendre provisoirement 4 points d’avance en affrontant Monaco (17 heures). Les Sang et Or vont-ils continuer leur épatant parcours face à une équipe en souffrance à l’extérieur et peut-être encore marquée par la remontada subie face au PSG mardi en barrage aller de Ligue des Champions ?

2 changements dans le XI de Pierre Sage cet après-midi. L’évènement est la première titularisation d’Allan Saint-Maximin sous ses nouvelles couleurs, qui relaie Wesley Saïd, forfait de dernière minute et sera aux côtés de Florian Thauvin et en soutien d’Odsonne Édouard, dans le traditionnel 3-4-3 du technicien des Sang et Or, qui peut compter sur le retour de suspension de Ruben Aguilar mais maitient Saud Abdelhamid sur le flanc droit. Au milieu, Andrija Bulatovic est le seul autre nouveau dans la compo et remplace Mamadou Sangaré, sorti blessé samedi dernier chez le Paris FC.

Confronté aux suspensions de Vanderson et Aleksandr Golovin ainsi qu’entre autres à la blessure de Maghnes Akliouche, Sébastien Pocognoli doit encore une fois bricoler son XI et devrait cette fois se présenter avec une défense à 3 centraux où Thilo Kehrer effectue son retour à droite de celle-ci, accompagné par Denis Zakaria et Wout Faes, ce qui ferait remonter Jordan Teze au milieu. Krépin Diatta et Caio Henrique occuperaient les rôles de pistons, tandis que Folarin Balogun devrait être soutenu par Mamadou Coulibaly et Simon Adingra.

Les compositions officielles :

Lens (3-4-3) : Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Bulatovic, Thomasson (cap.), Udol – Thauvin, Édouard, Saint-Maximin.

Monaco (3-4-3) : Köhn - Kehrer, Zakaria (cap.), Faes - Diatta, Camara, Teze, Caio Henrique – Coulibaly, Balogun, Adingra.