Équipe de France : la première réaction d’Éli Junior Kroupi après sa convocation

Il était attendu, il est désormais là. Cité depuis plusieurs mois parmi les candidats à l’équipe de France, Éli-Junior Kroupi vient d’être convoqué par Zinédine Zidane suite à la blessure de Marcus Thuram. Une suite naturelle pour l’attaquant de Bournemouth, passé par toutes les catégories de jeunes, des U16 jusqu’aux Espoirs. Au micro des médias de la FFF, Kroupi a évoqué ses premiers pas en sélection, et sa fierté de retrouver d’anciens coéquipiers.

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«J’ai fait toutes mes sélections en équipe de France (des U16 jusqu’aux Espoirs), et arriver avec les A, c’est juste incroyable. Très fier de retrouver les coéquipiers, c’est un rêve qui devient réalité. (…) Mon premier entraînement ? On a fait un jeu, c’était beau de jouer avec des joueurs comme ça, et même l’intensité de l’entraînement, c’était incroyable. (…) Je vais apprendre à connaître tout le monde, j’ai hâte de découvrir cette équipe, j’en connais pas mal : Adrien Truffert avec qui je joue à Bournemouth, mais aussi les jeunes qui venaient des Espoirs : Désiré (Doué), Saël (Kumbedi), Leny (Yoro), Jérémy (Jacquet)»