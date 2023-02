Pep Guardiola et Manchester City tremblent déjà pour leur mercato

La suite après cette publicité

Cet hiver, Manchester City a vécu un mercato plutôt calme. Le départ en prêt de João Cancelo au Bayern Munich a été le seul fait notable. Les pensionnaires de l’Etihad Stadium comptaient en revanche se montrer bien plus actifs lors de la prochaine fenêtre estivale. Mais ça, c’était bien avant les terribles accusations auxquelles doit faire face l’écurie mancunienne. Lundi, la Premier League a attaqué Man City qui est soupçonné d’avoir commune plus de 100 infractions au règlement financier de la ligue anglaise.

Les Skyblues pourraient perdre gros. Une grosse amende, un retrait de points voire une rétrogradation menacent notamment le club mancunien. Dans de sales draps, les dirigeants de City tentent de laver leur honneur. Mais cette mauvaise publicité ne fait pas les affaires de l’équipe entraînée par Pep Guardiola. En effet, le Daily Mail annonce ce mercredi que Manchester City «craint que ses problèmes juridiques n’affectent sa reconstruction estivale.» Les Mancuniens voulaient faire de grosses emplettes cet été 2023.

Man City craint pour son mercato

Le coach espagnol avait demandé à sa direction de lui offrir deux milieux de terrain, un latéral droit pour concurrencer Kyle Walker et un ailer afin d’apporter du sang neuf et du peps à son équipe, moins dominatrice. Dans l’entrejeu, l’une des priorités se nomme Jude Bellingham (19 ans). L’Anglais du Borussia Dortmund est très apprécié par Guardiola qui veut avancer main dans la main avec lui. Des premiers contacts ont été noués avec son entourage ces derniers mois. Mais avec l’affaire qui secoue le club risque de poser plusieurs problèmes. Tout d’abord, la situation de Man City pourrait effrayer le joueur.

Ensuite, la concurrence, notamment le Real Madrid, compte profiter des malheurs du club pour boucler ce dossier. Malgré tout, les Skyblues comptent poursuivre leur plan et recruter cet été Bellingham et d’autres joueurs pour préparer la succession de Kevin De Bruyne et remplacer Ilkay Gündogan, voire Bernardo Silva, qui souhaite rejoindre le Barça. Si aucune piste n’a filtré au poste de latéral droit, Rafael Leão (AC Milan) et Khvicha Kvaratskhelia (Naples) sont ciblés pour renforcer le secteur offensif. Il faudra peut-être aussi chercher un n°9 si Erling Haaland claque réellement la porte cet été. Un problème de plus à gérer pour Manchester City, qui n’est pas au bout de ses peines.