Pays-Bas : la première liste de Xavi avec Quinten Timber, Ruben van Bommel mais sans Depay
Nommé pour remplacer Ronald Koeman à la tête de la sélection néerlandaise, Xavi Hernandez a dévoilé ce vendredi sa toute première liste. Les Pays-Bas disputeront quatre rencontres de Ligue des Nations face à l’Allemagne, le 24 septembre, la Serbie, les 27 septembre et 4 octobre, puis la Grèce, le 1er octobre.
Xavi’s first squad! 🇳🇱— OnsOranje (@OnsOranje) September 18, 2026
First call-up for Ruben & Gjivai! 🦁 pic.twitter.com/gd1JcOLQOe
Le technicien espagnol a convoqué pour la première fois Ruben van Bommel (22 ans), fils de Marc, et le milieu de terrain de Feyenoord, Gjivai Zechiël. Jeremie Frimpong fait son retour après avoir manqué la Coupe du Monde. L’ancien Marseillais Quinten Timber est convoqué, tout comme Tijjani Reijnders, parti à Al-Qadsiah cet été, ou encore Noa Lang. Memphis Depay n’est en revanche pas appelé, pas plus que Wout Weghorst.
La liste complète :
Gardiens : Flekken (Bayer Leverkusen), Roefs (Sunderland), Verbruggen (Brighton)
Défenseurs : Aké (Fenerbahçe), van Dijk (Liverpool), Dumfries (Real Madrid), Frimpong (Liverpool), Geertruida (PSV), Hato (Chelsea), van Hecke (Tottenham), Timber (Arsenal), van de Ven (Tottenham)
Milieux : Gravenberch (Liverpool), Koopmeiners (Juventus), Reijnders (Al-Qadsiah), Taylor (Lazio), Timber (Crystal Palace), Veerman (Borussia Dortmund), Zechiël (Feyenoord)
Attaquants : van Bommel (PSV), Brobbey (Sunderland), Gakpo (Liverpool), Kluivert (Bournemouth), Lang (Naples), Malen (AS Rome), Summerville (Al-Hilal),
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