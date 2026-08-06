Lionel Messi lance l’Inter Miami avec un doublé en Leagues Cup

Lionel Messi a encore répondu présent. Mené dès la 4e minute par l’Atlético San Luis, l’Inter Miami a renversé la rencontre pour s’imposer 4-2 lors de son entrée en lice en Leagues Cup (tournoi réunissant les équipes d’Amérique Centrale et du Nord), porté par un doublé de son capitaine argentin. Fidèle à sa réputation, le champion du monde a pris les choses en main au moment où son équipe en avait le plus besoin, transformant un début de match compliqué en démonstration.

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MESSI SCORES A BRACE IN HIS FIRST START SINCE THE WORLD CUP 🔥



(via @LeaguesCup) pic.twitter.com/E1pgfLEsML — ESPN FC (@ESPNFC) August 6, 2026

Après l’ouverture du score des Mexicains, Messi a rapidement remis les deux équipes à égalité en concluant un centre de Noah Allen. Quelques minutes plus tard, il a de nouveau fait parler sa classe en inscrivant son deuxième but de la soirée, après avoir déjà participé au réveil offensif de son équipe. Grâce à cette nouvelle prestation de haut niveau, l’Argentin a largement contribué au succès 4-2 de l’Inter Miami, qui débute idéalement sa campagne. Prochain rendez-vous le 9 aout à deux heures contre Monterrey.