C3 : les affiches des quarts d’Europa League sont connues

Fin des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Et déception pour les clubs français, puisque l’OL et le LOSC ont pris la porte. Les Lyonnais n’ont pas pu venir à bout du Celta de Vigo, alors que les Nordistes ont été surclassés par Aston Villa.

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On connaît désormais - dans l’attente de la fin du match entre la Roma et Bologne - les affiches de ces quarts de finale de Ligue Europa, avec notamment deux clubs portugais, deux clubs espagnols et deux clubs anglais présents.

Les quarts de finale d’EL