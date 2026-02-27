Méprisé en jeune et devenu un pilier de Ligue 1… le parcours bluffant de Guela Doué

Il fallait une solide personnalité pour ne pas se laisser perturber à 17 ans lorsqu’on lui reprochait d’être le grand frère du "phéno" du centre. S’il s’affirme aujourd’hui comme le meilleur latéral droit de Ligue 1 derrière Achraf Hakimi, Guela Doué n’a pas eu le destin tout tracé de son benjamin Désiré. Formé au Stade Rennais comme lui, mais issu de la génération 2002 des Eduardo Camavinga ou Georginio Rutter, le latéral de 23 ans ne s’est jamais imposé comme une évidence aux yeux de ses anciens formateurs.

«Les profils de Lorenz (Assignon) et de Guela (Doué) n’ont pas été évidents à détecter au départ, explique un ancien membre du club. Le premier était très chétif, et le deuxième pas indiscutable dans sa catégorie d’âge, même s’il avait déjà des qualités. A titre de comparaison, Guela avait pas mal de retard sur un Brandon Soppy, international français en jeunes (aujourd’hui à Lausanne, et né en 2002 comme lui). Au poste de latéral droit, beaucoup voyaient un gros potentiel chez Sacha (Boey, 2000) et Brandon (Soppy, 2002), moins chez Lorenz (Assignon, 2001) et Guela (Doué, 2002).»

Cet été pourrait être celui d’un nouveau départ

Dans le microcosme rennais, certains jeunes de l’époque le taxent même de "pistonné". La signature de son premier contrat professionnel en novembre 2021 sera une première réponse, suivie de ses premières séances chez les pros, puis de ses débuts en Ligue 1, quinze mois plus tard face à Strasbourg, son futur club (victoire 3-0). Le départ de Sacha Boey à Galatasaray en 2021, celui de Brandon Soppy à l’Udinese la même année, et le prêt à Bastia de Lorenz Assignon au mois de janvier, lui ont fait de la place, qu’il a su parfaitement occuper. Toujours est-il qu’à ce moment, personne ne peut anticiper une trajectoire aussi soudaine que ce qui se dessine.

À 21 ans, il termine la saison en jouant deux rencontres de Ligue 1. Il en jouera 22 de plus la saison suivante, ce qui convaincra Strasbourg de dépenser 6 millions d’euros pour le faire venir à l’été 2024. Doué y devient un international ivoirien, mais surtout un titulaire indiscutable. Annoncé avec insistance du côté de l’AC Milan l’été dernier, il a finalement fait le choix de rester une saison supplémentaire au Racing, avec qui il confirme tout le bien qu’on avait perçu chez lui dès son arrivée. Son profil de latéral moderne, aussi fiable dans les deux surfaces, en font aujourd’hui un joueur prisé sur le marché. L’été prochain pourrait être celui d’un nouveau départ. À Chelsea ou ailleurs.